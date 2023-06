AC Milan heeft beet en verkleint daarmee kansen op vertrek Reijnders bij AZ

AC Milan raakte afgelopen week Sandro Tonali kwijt aan Newcastle United, waardoor de Italianen aan het zoeken zijn naar een geschikte vervanger. Tijjani Reijnders werd gelinkt aan I Rossoneri, maar de kans dat de AZ'er komt lijkt kleiner te zijn geworden. Ruben Loftus-Cheek is namelijk hard op weg naar de Milanezen.

Dat meldt Calciomercato althans. Volgens het Italiaanse medium naderen AC Milan en Chelsea een akkoord over de transfer van Loftus-Cheek, die op dezelfde positie uit de voeten komt als Reijnders. De Italianen zien in de Engelse middenvelder de perfecte opvolger voor Tonali, die voor zo'n zeventig miljoen euro de overstap maakte naar Newcastle United.

Artikel gaat verder onder video

Voor Loftus-Cheek legt AC Milan een bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro op tafel, waardoor de rood-zwarten nog een aardig bedrag overhouden voor meer versterkingen. Doordat Loftus-Cheek naar de nummer vier van Italië vertrekt lijkt de kans klein dat Tijjani Reijnders ook nog naar Milaan gaat. Gianluca di Marzio wist een week geleden te melden dat AC Milan serieuze interesse had in de Nederlander.

De aanstaande transfer van Loftus-Cheek naar Italië is dus goed nieuws voor AZ, want de kans dat Reijnders diezelfde kant op gaat is niet groot. Er zullen zich echter ongetwijfeld nog meer clubs gaan melden voor de middenvelder in het AFAS Stadion, waardoor het allesbehalve zeker is dat de geboren Zwollenaar volgend seizoen nog bij AZ speelt.