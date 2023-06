'Ajax strikt groot Deens talent dat ook op proef was bij Manchester United'

Ajax gaat het zestienjarige talent Lasse Abildgaard overnemen van Silkeborg IF. De Deen is al op proef geweest bij de Amsterdammers, maar ook bij Red Bull Salzburg en Manchester United. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de Nederlandse recordkampioen. Met de transfer is naar verluidt 1,5 à 2 miljoen euro gemoeid.

Dat meldt het Deense nieuwsmedium Ekstrabladet. Abildgaard is een offensieve speler en kan op meerdere aanvallende posities uit de voeten. De Deen maakte genoeg indruk om Ajax te doen overtuigen hem over te nemen van Silkeborg.

Op vijftienjarige leeftijd tekende Abildgaard nog een stagecontract bij Silkeborg tot de zomer van 2025. Het talent speelt speelt zijn wedstrijden vooral in de onder 19 ploeg. Daar scoorde de Deen vier doelpunten.

Het is niet het eerste Deense talent dat van Silkeborg naar Ajax vertrekt, want eerder werd Kasper Dolberg ook al overgenomen van de Deense club. De spits had een goed eerste seizoen bij Ajax, maar na wat omzwervingen gaat hij waarschijnlijk deze zomer naar RSC Anderlecht.