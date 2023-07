Ajax ontvangt de hoofdprijs voor Timber: ‘En dat frustreert weleens in Rotterdamse kringen’

Ajax staat op het punt Jurriën Timber voor veel geld te verkopen aan Arsenal. Hoewel de verdediger geen denderend seizoen achter de rug heeft, heeft de club uit Noord-Londen naar verluidt maximaal 47 miljoen euro over voor zijn komst. Daarmee houdt Ajax aan de verkoop van Timber een stuk meer geld over dan Feyenoord aan de transfer van Orkun Kökçü. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad ‘frustreert dat nog weleens in Rotterdamse kringen’.

Timber ontwikkelde zich in de afgelopen jaren stormachtig. De verdediger brak in 2021 door in de hoofdmacht en gaf zijn basisplaats sindsdien niet meer uit handen. Vorig jaar werd hij door ESPN nog verkozen tot Speler van het Jaar. Timber kon echter niet voorkomen dat Ajax in het afgelopen seizoen naast alle nationale hoofdprijzen greep en ook in de Champions League én Europa League slecht voor de dag kwam. De prestaties met Ajax hadden voor Timber ook gevolgen voor zijn status bij Oranje. Waar hij in maart nog een basisplaats had tegen Frankrijk, kwam hij tijdens de Final Four van de Nations League helemaal niet in actie.

De international staat desondanks op het punt een miljoenentransfer te maken naar Arsenal. “Daar moeten ze toch wel snel op anticiperen, dus ik verwacht wel dat er in Amsterdam snel een verdediger bij gaat komen”, zegt Gouka in de AD Voetbalpodcast. “Zeker nu er weer een hoop geld binnenrolt.” Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf ontvangen de Amsterdammers maximaal 47 miljoen euro voor de verdediger. “En dat frustreert natuurlijk weleens in Rotterdamse kringen, dat Timber voor meer dan 40 miljoen euro gaat en Kökçü voor 30 miljoen euro ging. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Timber heeft natuurlijk Champions League gespeeld. Maar je zou ook kunnen zeggen dat Timber recent niet in het Nederlands elftal stond en Geertruida wel”, stelt Gouka.

Niet serieus

De Feyenoord-watcher maakt niet zomaar een sprongetje naar Lutsharel Geertruida. De sterkhouder van de landskampioen staat in de belangstelling van RB Leipzig. De Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano meldde donderdag dat de Duitsers zelfs al een bod hebben gedaan op de verdediger. “Feyenoord heeft officieel nog geen bod ontvangen. In Duitsland zeggen ze dat dat wel zo is, maar dat bod zit onder de twintig miljoen euro, ruim onder de twintig miljoen zelfs. Daar zit nog een aantal bonussen bij, maar dan nog zit het onder de twintig miljoen”, weet Gouka. “Dat vindt Feyenoord niet conform de marktwaarde. Je zou dus kunnen denken dat Feyenoord het eigenlijk als geen bod beschouwt, omdat zij vinden dat het eigenlijk nog geen derde van de marktwaarde is. Dat nemen ze dus niet serieus. Daar komt nu ook bij dat Te Kloese nu toch een klein beetje de druk zal voelen.”

Een groot deel van de Feyenoord-aanhang is van mening dat de club Kökçü voor een te laag bedrag heeft laten gaan. Ook bij een eventueel vertrek van Geertruida wordt gevreesd dat het bedrag niet in de buurt komt van wat Ajax ontvangt voor Timber. “Timber gaat na zo’n slecht seizoen toch voor zoveel geld weg. In Rotterdam hopen ze dat spelers die wél een goed seizoen hebben gedraaid toch wel een beetje in de buurt komen qua transfersom”, zegt Gouka. “Maar het is allemaal niet zo makkelijk te vergelijken. Arsenal betaalt nu sowieso veel meer dan RB Leipzig. Maar dan nog mag het gat niet al te groot zijn, dus ik denk dat Feyenoord dit soort aanbiedingen, als ze al officieel op het kantoor zijn neergelegd, gewoon wegwimpelt en echt wil dat er flink geld wordt geboden. Dat kan ook, want Kökçü is al verkocht.”