Ajax wijst zesde winnaar aan van Abdelhak Nouri Trofee

Jorrel Hato is gekroond tot het grootste talent uit de jeugdopleiding van Ajax. De zeventienjarige verdediger heeft de Abdelhak Nouri Trofee in ontvangst genomen, zo maakt de club bekend.

Hato is de opvolger van doelman Charlie Setford, die vorig jaar de prijs kreeg uitgereikt. Eerdere winnaars waren Amourricho van Axel Dongen, Ryan Gravenberch, Naci Ünüvar en Devyne Rensch. In de tweede seizoenshelft brak Hato door in het eerste elftal. Hij wordt gezien als een van de weinige lichtpunten in het verder teleurstellende seizoen. "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", reageert Hato via de officiële kanalen van Ajax.



De prijs moet niet worden verward met de award die Kenneth Taylor vorige week kreeg uitgereikt. Hij werd door de technische staf uitgeroepen tot Talent van het Jaar en kreeg de Marco van Basten Award uit handen van John Heitinga. Zijn prijs ging dus specifiek over de prestaties bij het eerste elftal, terwijl Hato wordt gezien als grootste talent van de opleiding.

Winner Abdelhak Nouri Trophy: Jorrel Hato ⭐️



Best talent of our academy last season = #ForTheFuture pic.twitter.com/di6cCR06It — AFC Ajax (@AFCAjax) June 5, 2023

