Ajax ziet alternatief voor PSV-back Sambo: 'Moest mezelf in mijn arm knijpen'

Ajax heeft niet alleen belangstelling in Shurandy Sambo van PSV, maar zoekt op de positie van rechtsback ook verder. In die zoektocht is het uitgekomen bij de twintigjarige Anton Gaaei, die onder contract staat bij het Deense Viborg FF. De speler bevestigt de interesse vanuit de Johan Cruijff Arena, maar kan die amper nog geloven.

“Ik heb van mijn zaakwaarnemer gehoord dat Ajax interesse heeft”, bevestigt de voetballer tegenover het Deense Bold. “Meer weet ik er op dit moment ook niet van, dus ook niet of het concreet is.” Mocht het concreet worden, dan staat Gaaei wel open voor een stap omhoog. “Het zou een geweldige verandering zijn, dus ik denk niet ik Ajax zou afwijzen als ze komen.”

Artikel gaat verder onder video

Sterker nog: Gaaei is vereerd dat hij wordt genoemd als mogelijke nieuwe rechtsachter in Amsterdam. “Ik denk dat iedereen die in mijn positie stond, zo’n transfer zou overwegen als de situatie zich voordeed”, vervolgt de verdediger. “Ik moest mezelf in mijn arm knijpen om te geloven dat ze belangstelling hebben. Het is absoluut te gek. Ajax is een enorm grote club, dit is een schouderklopje waar ik heel trots op ben.”

Als er een goed sportief plan ligt, dan is Gaaei bereid om een overstap te maken. Wel geeft hij aan op zoek te zijn naar speeltijd, maar zelfs als dat in eerste aanleg niet zeker is, dan overweegt hij om de stap te maken. “Het is tenslotte Ajax. Ik heb hoge ambities voor mezelf en geloof dat ik er goed genoeg voor ben. Maar daar kom je pas achter als je er zit.”

De jeugdinternational speelde dit seizoen 37 officiële wedstrijden namens Viborg, waar hij uit de jeugdopleiding komt, en ligt nog vast tot en met 2026. Dat trainer Maurice Steijn een nieuwe rechtsachter zoekt is niet verrassend: Jorge Sánchez voldoet absoluut niet aan het niveau en ook Devyne Rensch is nog niet stabiel genoeg geweest op die positie.