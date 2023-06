Alba Silva komt met uitstekend nieuws over gezondheidstoestand PSG-keeper Sergio Rico

Paris Saint-Germain-keeper Sergio Rico verkeerde afgelopen weken in coma, maar lijkt langzaam vooruitgang te boeken in zijn gezondheidssituatie. De Spanjaard heeft volgens partner Alba Silva de volgende stap gezet in zijn herstel.

Rico, afgelopen seizoen de tweede keus achter eerste keeper Gianluigi Donnarumma, viel op 28 mei van zijn paard en belandde in coma. Vorige week meldde partner Silva al goed nieuws: Rico zou zijn ontwaakt uit de coma, al werd daar niet dieper op ingegaan. Sindsdien heeft Silva wat meer duidelijkheid gegeven over de gezondheid van Rico. Ze vertelt in een statement dat de Spanjaard inmiddels kan communiceren.

“Hij noemt ons bij naam en weet ook heel goed wie we zijn. Dat hij dat al kan herinneren, is geweldig. Hopelijk kan hij zo snel mogelijk het intensive care verlaten”, schrijft Silva in haar bericht. “Alleen moeten de dokters wel zeker van hun zaak zijn, ze hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Wij vertrouwen volledig op hun expertise”, vervolgt ze.

Het is nog niet duidelijk of Rico zich nog wat kan herinneren van het ongeluk. “Ik denk het niet, maar we zullen moeten wachten tot hij zich echt kan uiten”, vertelt Silva. Op 19 juni kwam Silva al met een statement naar buiten. Ze meldde dat Rico was ontwaakt, maar de toestand nog steeds ‘zorgwekkend’ was.