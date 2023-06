Andy van der Meijde: 'Hij komt over als een irritante galbak, maar dat is hij helemaal niet'

Andy van der Meijde vindt dat Wilfred Genee op televisie anders overkomt dan hij in het echt is. De twee hebben elkaar als collega's bij Veronica Offside het afgelopen jaar goed leren kennen. Van der Meijde schuift gedurende het voetbalseizoen als vaste analist aan tafel bij de talkshow, waar Genee de presentator van is.

Bij de podcast Schouders Eronder vertelt Van der Meijde dat Genee een klein hartje heeft. "Heel veel mensen denken dat hij geen gevoel heeft, maar het is echt een heel aardige gozer. Hij komt op televisie over als een irritante galbak, maar dat is hij helemaal niet", vertelt de 43-jarige Van der Meijde in gesprek met Daan Stormink.

Genee is volgens Van der Meijde 'echt een goede gozer'. "Toen ik met de show begon, had ik zoiets van: shit, die eikel gaat bijdehand doen en zo. Maar dat valt wel mee. Het is soms ook goed dat hij pusht, dat hoort erbij. Je hoeft niet zo lief tegen elkaar te doen. Gewoon zeggen wat je denkt", aldus Van der Meijde.

Van der Meijde, Genee en Wesley Sneijder vormen sinds kort het muzikale gelegenheidstrio De Offsiders. Het trio had vorige week bij Muziekfeest op het Plein in Uden zijn eerste optreden. Op woensdag 28 juni brengen zij hun hitje Een Aperolletje ten gehore in Roermond.