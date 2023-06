Arne Slot miste één collega op shortlist Rinus Michels Award: 'Dan verwacht je toch op zijn minst een nominatie'

Feyenoord-trainer Arne Slot won maandag voor het tweede jaar op rij de prijs voor beste trainer van de Eredivisie: de Rinus Michels Award. Gezien het feit dat hij met zijn club beslag legde op de landstitel en opnieuw indruk wist te maken in Europa niet geheel verrassend. Bij de vijf genomineerden voor de prijs miste Slot echter één naam: die van Ruud van Nistelrooij.

Met PSV eindigde Van Nistelrooij in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer op het hoogste niveau op de tweede plaats, waarmee de club zich kwalificeerde voor de voorronde van de Champions League. Dat maakte de gewezen spits echter niet meer mee: in de week voor het laatste competitieduel tegen AZ maakte Van Nistelrooij bekend dat hij per direct opstapte.

Toch vindt Slot dat Van Nistelrooij op z'n minst genoemd had mogen worden: "Want die heeft met PSV toch twee prijzen gepakt", zegt hij tegen De Telegraaf. Na de Johan Cruijff Schaal legde PSV inderdaad ook beslag op de KNVB Beker. "Dan verwacht je toch op zijn minst een nominatie", meent Slot. Die kwam er dus niet; Slot werd op de shortlist vergezeld door Ron Jans, Pascal Jansen, Maurice Steijn en Joseph Oosting.

De nominaties worden bepaald aan de hand van een puntensysteem, zo legt de krant uit. Prestaties in zowel de competitie en de beker als in Europese toernooien leveren punten op, gerelateerd aan het spelersbudget waarmee de trainer in kwestie werkt. Gemaakte doelpunten leveren bonuspunten op, 'om zo aanvallend voetbal te bevorderen', zo valt te lezen. Toch had Van Nistelrooij alsnog op de lijst kunnen staan: "Een commissie onder leiding van Han Berger buigt zich over de ranglijst en kijkt of er eventueel trainers ontbreken."