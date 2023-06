Arne Slot ziet belangrijk onderdeel van 'kampioensstaf' na tien jaar vertrekken bij Feyenoord

Khalid Benlahsen trekt de deur bij Feyenoord na tien seizoenen achter zich dicht. De ervaren keeperstrainer maakt per 1 juli de overstap naar de KNVB. Daar gaat hij aan de slag als keeperstrainer van Jong Oranje en coördinator van de goalkeeper-coaches van de nationale teams.

"Het was een prachtige periode waarin we veel hoogtepunten met onze supporters hebben kunnen delen. Persoonlijk heb ik in de loop der jaren het genoegen gehad om met veel uitstekende keepers samen te mogen werken", aldus Benlahsen op de clubwebsite. De afgelopen jaren werkte Benlahsen intensief samen met onder meer Justin Bijlow. "Het van begin tot eind meemaken van de weg van Justin Bijlow van talentvolle jonge keeper op Varkenoord tot nummer één van Feyenoord en doelman van Oranje koester ik nadrukkelijk."

Nu wacht in Zeist dus een nieuwe uitdaging voor de 49-jarige oud-doelman. "De afgelopen jaren zijn bij de KNVB goede stappen gemaakt om de begeleiding van keepers én de coaches te professionaliseren. Ik zie het als een mooie taak om dat verder uit te bouwen. Ook wil ik zorgen voor een goede samenwerking tussen de clubs en de KNVB; daarin zal ik een bepalende schakel zijn, waar het om keepers gaat. En natuurlijk blijf ik ook op het veld actief, bij Jong Oranje. Om met de grootste talenten van Nederland te werken is natuurlijk prachtig."

Benlahsen werkte eerder ook bij FC Utrecht en Almere City FC. In tien seizoenen Feyenoord pakte hij als keeperstrainer de nodige prijzen. Hij werd twee keer landskampioen en ook de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal (2x) staan op zijn erelijst. Hij is niet het enige staflid van Feyenoord dat de stap naar de KNVB maakt. Sipke Hulshoff is assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Die functie combineert hij met de rol van assistent-trainer van Arne Slot bij Feyenoord.