'AZ heeft twee verdedigers in beeld om te kopen van Beukema-miljoenen'

AZ gaat het geld van de aanstaande transfer Sam Beukema gebruiken om de achterhoede weer te versterken. De Alkmaarders hebben zich gemeld bij Bologna voor de diensten van Denso Kasius. Uitgerekend die Italiaanse club gaat zo’n negen miljoen euro op tafel leggen voor de diensten van Beukema.

Of er een gedeeltelijke ruildeal op touw wordt gezet is onduidelijk, want naast AZ heeft ook Club Brugge belangstelling voor de voormalig speler van FC Volendam en FC Utrecht, zo weet De Telegraaf. Kasius werd in 2022 voor drie miljoen euro opgepikt in de Domstad door Bologna, maar is daar nooit echt doorgebroken. In totaal kwam hij tot veertien officiële duels namens de Serie A-club.

AZ heeft zo’n drie miljoen euro over voor de rechtsback, maar Club Brugge wil hetzelfde bedrag op tafel leggen. Onduidelijk is of Kasius een voorkeur heeft voor nieuwe werkgever. Voor centraal achterin is Thomas Beelen een serieuze optie: aan de verdediger van PEC Zwolle hangt eveneens een prijskaartje van drie miljoen euro.

Vooralsnog wilde AZ, dat met FC Twente nog wel een serieuze concurrent heeft, slechts anderhalf miljoen euro betalen, maar door de transfer van Beukema, krijgen de Alkmaarders meer financiële stootkracht om de Tukkers af te troeven. Als beide spelers voor drie miljoen euro worden gehaald, is de negen miljoen euro die AZ ontvangt wel zo goed als op, want ook Go Ahead Eagles krijgt een deel (20%) van de overgangssom van Beukema.

Lees ook: Waarom Go Ahead Eagles opeens spierballen toont op de transfermarkt en mogelijk weer toeslaat

Beelden zelf staat zeker open voor een transfer naar Alkmaar of Enschede, zo vertelt hij tegenover De Stentor. "Het is leuk voor Beukema dat hij deze stap kan maken en ik snap dat dan snel de link met mij wordt gelegd. Voor mij verandert er daarmee niet zo veel, ik moet afwachten en kijken in hoeverre de club daarin meedenkt. Zodat er voor iedereen een goede deal uit kan komen. Dat is denk ik het mooiste", aldus de verdediger.