Waarom Go Ahead Eagles opeens spierballen toont op de transfermarkt en mogelijk weer toeslaat

Go Ahead Eagles is behoorlijk met geld aan het smijten op de transfermarkt. Werd een aantal dagen geleden met Victor Edvardsen nog een Zweeds international overgenomen, heeft de club ditmaal Joris Kramer bij NEC opgepikt. En bij dat transfergeweld zal het vermoedelijk niet blijven.

Hoeveel Edvardsen exact heeft gekost, is onduidelijk. Het bedrag van een kleine miljoen euro doet in elk geval de ronde en door RTV Oost werd hij bestempeld als een 'dure jongen'. Ook voor Joris Kramer is aan NEC in elk geval een afkoopsom betaald: ook dat bedrag is niet bekend, maar NEC ontvangt in elk geval niet minder dan de prijs die het een jaar geleden aan AZ betaalde.

En volgens het Belgische Het Nieuwsblad leiden de Deventenaren ook de dans om aanvaller Thibo Baeten. De 21-jarige aanvaller stond ook in de belangstelling van Standard Luik, maar de oud-speler van NEC kiest voor een terugkeer naar Nederland. Van een akkoord is nog geen sprake, maar de onderhandelingen zijn wel volop gaande. Eerder werden ook Jacob Breum (voor zo’n 300.000 euro) en Luca Everink (transfervrij) aangetrokken.

Mogelijk komt het geld overigens deels uit de transfer van verdediger Sam Beukema, wiens transfersom op zo’n negen miljoen euro wordt geschat. Kowet krijgt naar verluidt zo’n twintig procent van die som die AZ ontvangt, waardoor het 1,8 miljoen euro extra binnenkrijgt.

⇝ 𝐊𝐫𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐠 𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫! 👊#JORIS2026 — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) June 29, 2023