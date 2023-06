AZ moet vrezen: naam van Pascal Jansen valt bij 53-voudig kampioen

AZ moet rekening houden met een zomers vertrek van Pascal Jansen. De vijftigjarige trainer is een van de kandidaten om Angelos Postecoglou op te volgen bij Celtic, zo melden diverse Britse media. De Australische oefenmeester gaat binnenkort aan de slag bij Tottenham Hotspur, waar hij een contract tot de zomer van 2027 heeft getekend.

Celtic moet door het vertrek van Postecoglou op zoek naar een nieuwe trainer. Jansen zou een van de namen zijn die op het Schotse lijstje staat. Wil Celtic de Nederlandse trainer losweken bij AZ, dan zal er waarschijnlijk wel een flinke transfersom moeten worden betaald. Het contract van Jansen in Alkmaar loopt namelijk nog door tot medio 2025.

Mocht Jansen zijn carrière daadwerkelijk vervolgen bij Celtic, dan is AZ de volgende Nederlandse topclub die op zoek moet naar een nieuwe trainer. Ajax en PSV hebben hun zoektocht nog niet afgerond. Kjetil Knutsen lijkt de belangrijkste kandidaat om het roer over te nemen in Amsterdam, terwijl Peter Bosz de meest waarschijnlijke opvolger van Ruud van Nistelrooij is.

Jansen, die geboren is in Londen, is sinds 5 december 2020 de hoofdtrainer van AZ. De trainer werd doorgeschoven na het ontslag van Arne Slot. Daarvoor was hij de rechterhand van de succestrainer van Feyenoord. Onder Jansen heeft AZ enkele goede seizoenen achter de rug. Eén van de hoogtepunten was het bereiken an de halve finale in de Conference League, waarin latere winnaar West Ham United te sterk was.