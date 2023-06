Barcelona komt met eerste reactie op mislopen gedroomde terugkeer Messi

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft de inhoud van het gesprek dat hij maandag met Jorge Messi, de vader van Lionel Messi, heeft gevoerd. In een verklaring die de club woensdagavond naar buiten bracht gaat de club ook in op een plan om Messi alsnog een passend afscheid te gaan bieden.

"Op maandag vijf juni heeft Jorge Messi, de vader en vertegenwoordiger van de speler, voorzitter Joan Laporta geïnformeerd over de beslissing van zijn zoon om naar Inter Miami te verkassen, ondanks het feit dat hij een voorstel van Barcelona had ontvangen en de wens van zowel de club als de speler dat hij ons shirt weer aan zou trekken", schrijft de club in een verklaring op de eigen website.

Artikel gaat verder onder video

Messi's vader zou ook hebben uitgelegd waarom zijn zoon tot zijn keuze voor de MLS is gekomen, zo blijkt uit het statement. "Laporta begrijpt en respecteert de beslissing van Messi om uit te komen in een minder veeleisende competitie, verder weg van de spotlights en de druk die al jarenlang op zijn schouders rust."

Daarnaast spraken de twee over een passend afscheid voor de speler die twee jaar geleden na een turbulente periode vertrok naar Paris Saint-Germain. "Laporta en Jorge Messi zijn overeengekomen om samen te werken aan een eerbetoon van de Barcelona-fans om een voetballer te eren die geliefd was, is en altijd zal zijn door heel Barça", besluit het korte statement.

Official statement from FC Barcelona on Leo Messi's decision to play for Inter Miamihttps://t.co/iuliiDOxsY — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 7, 2023

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt het roemloze afscheid van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain besproken.