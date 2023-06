Stiekem gefilmde ontmoeting laat harten Barça-fans sneller kloppen

FC Barcelona lijkt serieus werk te maken van de terugkeer van Lionel Messi. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van de Argentijnse ster, is deze maandag gespot in Barcelona. Daar heeft hij een ontmoeting met Joan Laporta, de voorzitter van de Catalaanse club.

Het is nog niet duidelijk welk shirt Messi volgend seizoen om de schouders draagt. De 35-jarige aanvaller speelde zaterdagavond zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain en zal naar verwachting snel een knoop over zijn toekomst doorhakken. Barcelona wil Messi dolgraag terughalen, al is dat door de financiële situatie van de club een lastig karwei.

Messi zelf ziet een terugkeer naar Barcelona in elk geval wel zitten, zo heeft zijn vader na de ontmoeting met Laporta aangegeven. "Hij wil terugkeren naar Barcelona en ik zou graag zien dat hij terugkeert. Het is een optie voor hem", aldus Jorge Messi, die mogelijk ook nog om tafel gaat met Al-Hilal. Bij de club uit Saoedi-Arabië kan hij naar verluidt jaarlijks tussen de 400 en 600 miljoen euro opstrijken.

Xavi onthulde vorige week dat Messi voornemens is spoedig een beslissing over zijn toekomst nemen. De trainer van Barcelona wil niets liever dan de verloren zoon in de armen te sluiten. "Het hangt van hem af. Als hij besluit te komen, staan alle deuren open en is er geen enkele discussie meer", zei hij.