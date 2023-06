Bayern München moet haast maken: Harry Kane ook op het verlanglijstje van andere Europese grootmacht

Het moet een van de spectaculairste transfers van deze zomer worden. Bayern München is in de zoektocht naar een nieuwe centrumspits uitgekomen bij Harry Kane. De Engelsman staat naar verluidt open voor een overgang naar de Duitse Bundesliga, maar zijn huidige werkgever Tottenham Hotspur is niet van plan hem zomaar te laten gaan. Bayern München zal snel moeten handelen, want het heeft met Paris Saint-Germain een geduchte concurrent.

Door het zeer teleurstellende seizoen van Tottenham Hotspur zou je bijna vergeten dat Kane persoonlijk een geweldig jaar achter de rug heeft. De Engelsman greep weliswaar opnieuw naast een hoofdprijs, maar was in de competitie liefst 30 keer trefzeker in 38 wedstrijden. Kane was met zijn treffers wederom van onschatbare waarde voor Tottenham Hotspur, al slaagde hij er niet in Europees voetbal in het Tottenham Hotspur Stadium veilig te stellen. De ploeg uit Noord-Londen eindigde op een teleurstellende achtste plaats en is daardoor volgend seizoen niet actief buiten de eigen landsgrenzen.

Een hard gelag voor Tottenham Hotspur en vooral Kane, die eind volgende maand dertig kaarsjes uitblaast maar nog altijd geen grote prijs heeft gewonnen. Daar moet komend seizoen verandering in komen. Kane heeft volgens verschillende media zijn jawoord gegeven aan Bayern München, dat een eerste aanbieding echter van tafel zag worden geveegd door Tottenham Hotspur. Maar de kampioen van Duitsland geeft zich niet zomaar gewonnen. Als we Constantin Eckner van Sport1 moeten geloven bereidt Bayern München een tweede en verhoogde aanbieding voor.

De Duitse grootmacht is niet de enige club die Kane op de korrel heeft. De aanvalsleider van Tottenham Hotspur werd al eerder gelinkt aan PSG en volgens Le Parisien is de kampioen van Frankrijk nog altijd geïnteresseerd in zijn komst. De Parijzenaren proberen Kane te overtuigen alsnog voor een overgang naar de Ligue 1 te kiezen door hem een hoger salaris dan Bayern München aan te bieden. Bovendien zou PSG bereid zijn aan de vraagprijs van Tottenham Hotspur te willen voldoen, terwijl Bayern niet verder wil gaan dan honderd miljoen euro. PSG heeft in het verleden bewezen tot het gaatje te kunnen gaan. Het lijkt inmiddels dus niet meer de vraag óf, maar vooral waarheen Kane deze zomer gaat vertrekken.