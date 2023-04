'Opvolger van Slot staat al klaar, Ajax weigert serieus bod op Calvin Bassey'

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

'Feyenoord heeft opvolger Slot al in huis'

Nu zijn tweede seizoen als trainer van Feyenoord er bijna op zit, kan een fraaie balans worden opgemaakt voor Arne Slot. In zijn eerste seizoen leidde hij de Rotterdammers naar de finale van de Conference League. Afgelopen zomer verloor hij - mede als gevolg van de Europese successen - meer dan een half basiselftal. Toch zette hij dit seizoen opnieuw een succesvol elftal in elkaar. In de Europa League reikte de club tot de kwartfinale, terwijl de eerste landstitel sinds 2017 een kwestie van tijd is. Uiteraard wekt dat belangstelling in het buitenland. Onder meer Tottenham Hotspur wordt als mogelijke bestemming genoemd in Engelse en Nederlandse media. Volgens Willem van Hanegem hoeft Feyenoord niet lang te zoeken naar een opvolger mocht Slot de deur na twee jaar inderdaad achter zich dichttrekken in De Kuip. Assistent Sipke Hulshoff kan zó worden doorgeschoven, aldus De Kromme in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad.

Jurriën Timber spreekt vertrekwens hardop uit

Ajax-verdediger Jurriën Timber heeft naar eigen zeggen over belangstelling niet te klagen. De 21-jarige Timber debuteerde in maart 2020 in de hoofdmacht van de Amsterdammers en werkte zich geruisloos op tot basisspeler in de Johan Cruijff Arena. Bovendien heeft hij inmiddels vijftien interlands voor Oranje achter zijn naam; op het WK in Qatar was hij zelfs basisspeler ten koste van erkende topverdedigers als Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. Het moment dat hij de Eredivisie achter zich laat komt 'steeds dichterbij', zo vertelde Timber deze week aan De Telegraaf. "Er is veel concrete interesse en ik heb afspraken met Ajax gemaakt", voegde hij daaraan toe.

Ajax legt bod van 23 miljoen euro naast zich neer

Afgelopen zomer legde Ajax liefst 23 miljoen euro neer om verdediger Calvin Bassey over te nemen van het Schotse Rangers FC. Hoewel hij sindsdien veel aan spelen toekwam onder zowel Alfred Schreuder als diens opvolger John Heitinga, was de multifunctionele stopper vaker dan hem lief zal zijn geweest het mikpunt van kritiek en spot. Mike Verweij onthulde vrijdag in de podcast Kick Off van De Telegraaf dat de Amsterdammers het torenhoge aankoopbedrag hadden kunnen terugverdienen. Een onbekende club uit de Premier League zou namelijk 23 miljoen euro hebben geboden. Omdat er binnen Ajax mensen zijn die denken dat Bassey in de toekomst een bedrag van veertig miljoen euro op kan leveren, legde de club dat bod echter naast zich neer, zo wist Verweij te melden.

Van Bommel op weg naar de Eredivisie

Mark van Bommel is na zijn vertrek als trainer bij PSV bezig aan een prima eerste seizoen bij het Belgische Antwerp. Met de club plaatste hij zich als derde van de Belgische competitie voor de Kampioensronde, terwijl komende zondag de bekerfinale tegen KV Mechelen wacht. De kans lijkt dan ook klein dat de trainer op korte termijn terugkeert in Nederland. Toch is komend seizoen mogelijk een Van Bommel te bewonderen in de Eredivisie: zijn oudste zoon Ruben wel te verstaan. De achttienjarige buitenspeler maakt dit seizoen indruk bij MVV en scoorde al dertien keer in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl hij ook vijf assists achter zijn naam heeft. "Ik denk echt dat hij kwaliteiten heeft die heel weinig buitenspelers hebben", signaleerde Karim El Ahmadi deze week. Meerdere clubs op het hoogste niveau lijken het met hem eens te zijn. Volgens De Telegraaf hebben onder meer AZ, FC Twente en Vitesse de buitenspeler in het vizier.

Man United-fans lopen vooruit op zomertransfer

De supporters van Manchester United vermaakten zich prima tijdens het uitduel met Tottenham Hotspur. De meegereisde United-supporters liepen alvast vooruit op een transfer die volgende zomer moet gaan plaatsvinden. De fans van The Red Devils richtten zich tot Spurs-aanvaller Harry Kane, die komende zomer de favoriet lijkt om de nieuwe spits van het elftal van Erik ten Hag te gaan worden. "Harry Kane, we zien je in juni", klonk het door het Tottenham Hotspur Stadium. De 29-jarige Kane wordt eigenlijk iedere zomer in verband gebracht met een transfer, maar tot dusver kwam het er niet van. Zijn contract in Londen loopt nog een jaar door.