Bedrijvig FC Groningen pakt door en presenteert ervaren concurrent voor Verrips

FC Groningen heeft zich versterkt met doelman Hidde Jurjus (29). De keeper komt transfervrij over van De Graafschap en tekent bij de degradant uit de Eredivisie een contract tot medio 2025, met daarin een optie voor nog een extra seizoen. De club heeft de transfer inmiddels bevestigd via de eigen kanalen.

Jurjus was bezig aan zijn derde periode in Doetinchem bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en ook zijn debuut in het betaald voetbal maakte. In 2016 vertrok hij naar PSV, maar in Eindhoven kwam het nooit tot een officieel debuut in de hoofdmacht. Na verhuurbeurten aan achtereenvolgens Roda JC en -opnieuw- De Graafschap vertrok Jurjus in de zomer van 2020 naar het Duitse KFC Uerdingen, om een jaar later definitief terug te keren bij De Superboeren.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb twee mooie seizoenen achter de rug bij De Graafschap – alles gespeeld daar – en na gesprekken met FC Groningen zie ik dit als een hele mooie stap omhoog", licht Jurjus zijn keuze voor het hoge noorden toe op de website van zijn nieuwe werkgever. "De club komt vanuit een heel moeilijke positie, maar het verhaal dat aan mij is voorgelegd; daarin geloof ik en daar wil ik heel graag bij horen", vervolgt de keeper.

Jurjus is alweer de vierde 'nieuwe' speler die het gedegradeerde FC Groningen presenteert in de jacht om volgend seizoen in één keer terug te keren op het hoogste niveau. Eerder versterkte de club zich met Marco Rente (Heracles Almelo), Daniël Beukers (AZ) en Michael Verrips (Fortuna Sittard). Die laatste wordt opnieuw een jaar gehuurd van de Limburgers en zal met Jurjus de concurrentiestrijd aan moeten voor een plek onder de lat.

Op korte termijn lijkt FC Groningen overigens ook de volgende aanwinst te gaan presenteren. Afgelopen maandag onthulde FCUpdate-journalist Mounir Boualin dat de noorderlingen mondeling akkoord zijn met Kevin van Veen (32). De spits moet overkomen van het Schotse Motherwell. Namens die club scoorde hij afgelopen seizoen liefst 25 keer in de Schotse competitie, goed voor de tweede plek op de topscorerslijst achter Kyogo Furuhashi van landskampioen Celtic.