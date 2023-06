Benfica paste bij transfer van Orkun Kökçü boekhoudkundige truc toe

Het kan bijna niet anders of de transfersom die Feyenoord ontvangt van Benfica voor de verkoop van Orkun Kökçü loopt op tot dertig miljoen euro. De clubs hebben bij het maken van de deal 'enorm laagdrempelige' bonussen afgesproken, zo melden ingewijden vanuit Rotterdam aan 1908.nl.

Feyenoord verkocht Kökçü een kleine twee weken geleden voor 25 miljoen euro aan Benfica. Dat bedrag kan door bonussen met nog eens vijf miljoen euro oplopen. De Rotterdammers lijken in principe verzekerd van deze bonussen. Benfica koos mede vanwege de Financial Fair Play-regels van de UEFA voor deze boekhoudkundige truc.

Kökçü heeft bij Benfica een contract getekend voor vijf seizoenen, tot de zomer van 2028. In de overeenkomst van de middenvelder staat een afkoopclausule van 150 miljoen euro. Brughton & Hove Albion was volgens bovengenoemd medium ook serieus geïnteresseerd in de Turks international. De Engelse club deed op het allerlaatste moment zelfs nog een ultieme poging om de transfer te kapen.