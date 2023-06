Bestemming Twente-uitblinker Cerny lijkt bekend: 'Tsjech is rond met nieuwe club'

FC Twente lijkt op korte termijn afscheid te moeten gaan nemen van uitblinker Vaclav Cerny (25). De Tsjechische aanvaller is persoonlijk rond met het Duitse VfL Wolfsburg, schrijft De Telegraaf vrijdagochtend. Die club moet er nog wel uit zien te komen met de Tukkers.

Cerny is bezig aan zijn tweede seizoen in Enschede en kan daarin uitstekende cijfers overleggen. In alle competities kwam de buitenspeler veertig keer in actie, waarin hij vijftien keer scoorde en dertien assists afleverde. Donderdagavond speelde hij een minder positieve rol tijdens de heenwedstrijd van de finale van de playoffs om Europees voetbal, uit bij Sparta Rotterdam. Hij veroorzaakte de strafschop waaruit Vito van Crooij de 1-0 liet aantekenen.

Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns weet te melden dat de aanvaller inmiddels persoonlijk rond is met Wolfsburg, dat wel nog met FC Twente om de tafel zal moeten. "In Duitsland wordt erop gerekend dat Cerny voor een basisbedrag van 6 à 7 miljoen euro plus bonussen de overstap kan gaan maken", schrijft de krant. FC Utrecht ontving twee jaar geleden nog een bedrag van 1 miljoen voor de aanvaller, maar kan bij een nieuwe transfer een flink doorverkooppercentage tegemoet zien.

Cerny speelt al sinds 2014 in Nederland. Ajax haalde de jonge aanvaller destijds naar Amsterdam, hij kwam over van het Tsjeschische 1.FK Pribram. Hij zou uiteindelijk tot 29 duels in de hoofdmacht van de club komen, met als hoogtepunt het uitduel met Celtic in de groepsfase van de Europa League in 2015. Daar scoorde hij vlak voor tijd de winnende 1-2 voor Ajax. Ajax verkocht hem in 2019 aan FC Utrecht, waarna FC Twente in de zomer van 2021 toesloeg. In Enschede ligt Cerny, inmiddels negenvoudig Tsjechisch international, nog vast tot medio 2025.