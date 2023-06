Bowen bezorgt West Ham de Conference League, Messi keert Europa de rug toe | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 7 juni.



Bowen scoort in extremis en bezorgt West Ham United de Conference League

West Ham United heeft een wisselvallig seizoen bekroond met winst van de Conference League. In Praag versloeg de nummer veertien van de Premier League Fiorentina met 1-2. Jarrod Bowen zorgde in minuut 90 voor een explosie van vreugde door West Ham United voor de tweede keer op voorsprong te schieten. Deze goal zorgde voor de eerste Europese prijs voor de Londenaren sinds 1999. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Messi bevestigt overstap naar Inter Miami en legt uit waarom hij niet terugkeert bij Barcelona

Lionel Messi heeft zijn overstap naar Inter Miami bevestigd. De 35-jarige Argentijn komt over van Paris Saint-Germain, waar hij na twee seizoenen uit zijn contract liep. In een exclusief interview aan de Spaanse sportkranten Mundo Deportivo en Sport licht Messi vanuit zijn huis in Parijs zijn beslissing toe, waarbij hij vooral ingaat op de reden waarom hij niet terugkeert bij zijn vorige club FC Barcelona. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Barcelona komt met eerste reactie op mislopen gedroomde terugkeer Messi

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft de inhoud van het gesprek dat hij maandag met Jorge Messi, de vader van Lionel Messi, heeft gevoerd. In een verklaring die de club woensdagavond naar buiten bracht gaat de club ook in op een plan om Messi alsnog een passend afscheid te gaan bieden. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Nick Marsman doet zeer opmerkelijke uitspraken over komst van Lionel Messi

Inter Miami is niet klaar voor de komst van Lionel Messi, denkt Nick Marsman. De reservekeeper van de club uit Florida vraagt zich af hoe de club de veiligheid van de wereldster gaat waarborgen, vertelt hij in een interview met ESPN. Het hele artikel lezen? Klik hier!

PSV opgelet: 'OGC Nice maakt vraagprijs voor Kasper Dolberg bekend'

OGC Nice is bereid om te luisteren naar clubs met interesse in Kasper Dolberg, zo meldt Foot Mercato. De Ligue 1-club zou vijf tot zeven miljoen euro willen overhouden aan een vertrek van de spits, die in de belangstelling staat van onder meer PSV. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Van Gangelen zet Vink live te kakken op ESPN: 'Dat zeg je toch niet op de zender man!'

ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen heeft analist Marciano Vink tijdens de rust van de finale van de Conference League live op tv te kakken gezet. De oud-speler van onder meer Ajax en PSV wilde net beginnen aan een verhandeling over het vertoonde spel van de wedstrijd tussen Fiorentina en West Ham United, toen de presentator begon over zijn kleding. Het hele artikel lezen? Klik hier!