Bowen scoort in extremis en bezorgt West Ham United de Conference League

West Ham United heeft een wisselvallig seizoen bekroond met winst van de Conference League. In Praag versloeg de nummer veertien van de Premier League Fiorentina met 1-2. Jarrod Bowen zorgde in minuut 90 voor een explosie van vreugde door West Ham United voor de tweede keer op voorsprong te schieten. Deze goal zorgde voor de eerste Europese prijs voor de Londenaren sinds 1999.

Bij Fiorentina verscheen sterkhouder Sofyan Amrabat uiteraard aan de aftrap. West Ham-trainer David Moyes hield zijn basiself ten opzichte van de halve finale tegen AZ aardig in stand. Er verschenen enkel twee andere backs in de startformatie. Op het veld wilde de wedstrijd in de eerste helft maar niet ontbranden. Fiorentina wist zich geen raad met het vele balbezit en aan de andere kant bleef een gevaarlijke Engelse uitbraak uit.

Dat Fiorentina-aanvoerder Cristiano Biraghi de eerste helft eindigde met een paarse tulband was een grote smet op de eerste helft. Engelse supporters vonden het nodig om de Florentijn te bekogelen met bierbekers, wat leidde tot een flinke hoofdwond. Na een korte onderbreking werd de wedstrijd hervat, waarbij de subtoppers uit Italië en Engeland de schroom nog niet van zich af wisten te gooien.

Exact na één uur spelen brak Saïd Benrahma de finale open. Hij benutte feilloos een strafschop, die werd gegeven na een onfortuinlijke handsbal van Biraghi. Direct na de 0-1 deed het meeste scorende team in de Conference League wat het dit seizoen al zo vaak deed. Het viel aan en trof na een knappe aanname en kunstig schot van Giacomo Bonaventura doel. Na twee doelpunten in vijf minuten hadden beide finalisten de smaak te pakken. Naast Fiorentina trokken ook the Hammers ten aanval, waardoor kansen over en weer vielen te noteren.

Een verlenging leek onafwendbaar, totdat Bowen in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de Engelsen voor de tweede keer op voorsprong schoot. Na de 1-2 hoefde de Londense ploeg alleen nog de blessuretijd te overleven en dat lukte. West Ham United bleef overeind, waardoor het voor het eerst sinds de Intertoto Cup in 1999 een Europese trofee won.