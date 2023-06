'Busquets laat interesse uit Saoedi-Arabië links liggen: definitief besluit over toekomst aanstaande'

Het is niet de vraag óf, maar hoeveel voormalig ploeggenoten van Lionel Messi eveneens de overstap gaan maken naar Inter Miami. De Argentijn kondigde eerder deze week aan niet terug te keren bij FC Barcelona, maar te beginnen aan een avontuur in de Verenigde Staten. Grote kans dat hij in Florida gezelschap krijgt van Sergio Busquets. De middenvelder zou er zo goed als uit zijn wat zijn toekomst betreft.

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández had met ingang van volgend seizoen niet enkel graag een beroep willen doen op Messi, maar ook Busquets nog onder zijn hoede willen hebben. De routinier was bij de kampioen van Spanje in het bezit van een aflopend contract en lang had het er veel van weg dat hij zou gaan bijtekenen. Maar Busquets besloot anders en zette onlangs een punt achter zijn loopbaan bij de club waar hij talloze successen vierde.

De Spanjaard liet er geen geheim over bestaan en vertelde dat hij meerdere aanbiedingen had ontvangen van clubs buiten Europa. Busquets staat er naar verluidt goed op in Saoedi-Arabië, dat van de week met Karim Benzema en N’Golo Kanté al twee Europese topspelers wist te strikken. De oud-speler van FC Barcelona zou aanbiedingen van Al-Hilal en Al-Nassr in beraad hebben, maar zijn voorkeur gaat volgens Sport niet uit naar een avontuur in het Midden-Oosten.

Volgens het Spaanse medium is Busquets ‘heel dichtbij’ een overstap naar Inter Miami. Het voorstel namens de club van David Beckham zou hem het meest overtuigd hebben. Bovendien zou Busquets altijd al gecharmeerd zijn van de MLS, de hoogste competitie in de Verenigde Staten. Busi zou ook kunnen rekenen op interesse van Toronto FC, maar Inter Miami heeft de beste papieren. Mocht de middenvelder daadwerkelijk verhuizen naar Miami, dan wordt hij daar herenigd met Messi. De Argentijn was transfervrij na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain.

FC Barcelona en Messi hadden maar wat graag werk gemaakt van een terugkeer, maar de Argentijn bevestigde woensdag naar de VS te vertrekken. Busquets en Messi kennen elkaar uiteraard van hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona. Ze wonnen in 2009, 2011 en 2015 de Champions League. Naast Busquets worden ook Jordi Alba en Luis Suárez in verband gebracht met een hereniging met Messi. Suárez heeft echter al een streep gezet door een transfer naar Inter Miami.

