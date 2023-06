Cannavaro komt belofte na en maakt een fietstocht van 6 uur en 55 minuten

Fabio Cannavaro heeft zijn belofte ingelost en heeft van Rome naar Napels gefietst. De oud-international van Italië had eerder gezegd dat hij naar Napels zou fietsen als Napoli het kampioenschap zou pakken dit seizoen. Belofte maakt schuld.

De voormalig wereldkampioen met Italië groeide op in Napels en debuteerde ook in het profvoetbal namens Napoli. Cannavaro volgt zijn oude club nog altijd op de voet en beloofde van Rome naar Napels te fietsen als Napoli kampioen zou worden. Dat werd de ploeg van Luciano Spaletti ook en dus mocht Cannavaro de fiets uit de schuur halen.

Cannavaro ging deze toch aan met een groep vrienden. In totaal moest de Italiaan 254 kilometer fietsen en dit deed hij in een tijd van zes uur en 55 minuten. Het was ook niet een vlakke tocht, want in totaal heeft Cannavaro 1245 hoogtemeters beklommen.

Napoli pakte dit seizoen voor het eerst sinds 1990 weer eens de titel van Italië. De hele stad hunkerde naar dit kampioenschap en eindelijk mocht het eens lukken. Uiteindelijk had Napoli zestien punten meer dan naaste concurrent Lazio Roma.