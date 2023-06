Carrière van Ajax-flop Rasmus Kristensen krijgt opnieuw fraaie wending met toptransfer

Rasmus Kristensen gaat een zeer fraaie transfer maken. De 25-jarige Deense verdediger, die tussen januari 2018 en juli 2019 actief was bij Ajax, staat namelijk op het punt om Leeds United te verruilen voor AS Roma.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano is Kristensen reeds persoonlijk rond met AS Roma. Romano’s collega Gianluca Di Marzio wist zaterdag al te melden dat de Italiaanse club Kristensen voor één seizoen gaat huren van Leeds United. De Deen ligt bij de Engelse club nog vast tot de zomer van 2027.

Artikel gaat verder onder video

Kristensen lijkt zodoende actief te blijven op het hoogste voetbalniveau. De vleugelverdediger degradeerde het afgelopen seizoen met Leeds United uit de Premier League, maar kan zich dus gaan opmaken voor een seizoen in de Serie A in plaats van de Championship. Bij AS Roma zal hij gaan spelen onder José Mourinho en wordt hij op de rechtsbackpositie concurrent van onder anderen voormalig Feyenoorder Rick Karsdorp.

Voor Kristensen betekent zijn transfer naar Roma opnieuw een fraaie promotie. De veertienvoudig Deens international werd in januari 2018 door Ajax voor 5,5 miljoen euro weggehaald bij Midtjylland, maar flopte in Amsterdam. Kristensen speelde in anderhalf seizoen slechts 27 officiële wedstrijden voor Ajax en vertrok in de zomer van 2019 uiteindelijk door de achterdeur naar RB Salzburg. In Oostenrijk bloeide hij echter op, waarna Leeds United vorig jaar 13 miljoen euro betaalde voor zijn komst. Voor de Engelse club speelde Kristensen afgelopen seizoen 30 wedstrijden in alle competities.