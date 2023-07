'Oud-Ajacied Rasmus Kristensen heeft fraaie huurdeal te pakken en wordt concurrent van oud-Feyenoorder'

Rasmus Kristensen staat op het punt om een fraaie transfer af te ronden. De oud-Ajacied gaat volgens onder meer transfergoeroes Fabrizio Romano en Gianluca di Marzio vrijdag tekenen bij AS Roma. De rechtsback wordt gehuurd van het naar de Championship gedegradeerde Leeds United. Kristensen is al in Rome om zijn deal af te ronden.

Naar verluidt volgt vrijdag de medische keuring, waarna hij daarna zijn handtekening zet onder een contract. Op dit moment is het wachten totdat de laatste details zijn afgerond. Kristensen wordt na Evan N’Dicka, Houssem Aouar en Diego Llorente de volgende aanwinst voor het AS Roma van José Mourinho. Verschillende media melden dat de Deen op huurbasis gaat overkomen.

Kristensen speelde afgelopen seizoen 26 Premier League-wedstrijden en was daarin zelfs goed voor drie doelpunten en één assist. Voordat de Deen naar Engeland vertrok speelde hij bij Red Bull Salzburg.

Daarvoor stond hij zelfs nog onder contract bij Ajax, waar hij zich nooit kon ontpoppen tot onbetwiste basisspeler. In de jaren die volgde na zijn vertrek uit Amsterdam lijkt hij zich te hebben ontwikkeld tot een betrouwbare rechtsachter. Bij AS Roma wordt Rasmus Kristenson onder meer ploeggenoot van oud-Feyenoorder Rick Karsdorp.