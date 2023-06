Chelsea betaalt zestig miljoen euro en heeft Nkunku eindelijk binnen

Chelsea heeft dan eindelijk Christopher Nkunku aangekondigd. De transfer zat er al heel lang aan te komen, maar is nu eindelijk officieel. De Fransman komt over van RB Leipzig en hij tekent een contract tot de zomer van 2029.

Bij RB Leipzig speelde de Fransman dit seizoen 25 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij zestien keer scoorde en zes assists gaf. Het seizoen daarvoor was Nkunku een stuk productiever met 35 doelpunten in alle competities.

Artikel gaat verder onder video

Chelsea betaalt zestig miljoen euro aan RB Leipzig, meldt Fabrizio Romano. Ook krijgt de Frans international een contract aangeboden tot de zomer van 2029. De Londense club geeft de laatste tijd wel vaker zulke forse contracten.

"Ik ben ongelooflijk blij om bij Chelsea te komen", zegt Nkunku op de clubsite van Chelsea. "Er is veel moeite gedaan om me naar de club te halen en ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe trainer en teamgenoten te ontmoeten en de Chelsea-supporters te laten zien wat ik op het veld kan doen."