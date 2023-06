Clubleiding brengt duiding na verschuiving bij FC Volendam: 'Komt misschien uit de lucht vallen'

Wim Jonk is niet langer de hoofdtrainer van FC Volendam en gaat bij de club verder als Technisch Manager Betaald Voetbal. Matthias Kohler wordt op zijn beurt de nieuwe trainer in het vissersdorp. Op de clubwebsite kwamen technisch directeur Jasper van Leeuwen en voorzitter Jan Smit met tekst en uitleg.

"De afgelopen periode hebben we met directie en bestuur geanalyseerd hoe we de volgende stappen slim en duurzaam kunnen zetten. We hebben vanaf onze start bij FC Volendam consequent benadrukt dat we deze club duurzaam gezond willen maken. Dan moet je dus een visie en model verankeren, kennis overdragen en dat koppelen aan een organisatie die met de tijd steeds minder afhankelijk wordt van personen", laat Van Leeuwen weten op de website.

"In dat kader was iedereen overtuigd dat dit de juiste vervolgstap is. Wim kan nu een grotere stempel drukken en Matthias kan voortborduren op wat er al staat en zijn eigen nuances toevoegen, met Wim heel dichtbij als gids en klankbord." De 31-jarige Kohler was al als assistent van Jonk nauw betrokken bij het eerste elftal van Volendam. De Duitser werkte eerder Cape Town All Stars, AS Trenčín en FC Basel.

Voorzitter Jan Smit vindt de nieuwe indeling bij Volendam en stap in de goede richting, zo laat hij optekenen. "Ik begrijp dat dit voor de supporters misschien uit de lucht komt vallen, maar ik ben trots op deze ontwikkeling. Het is een belangrijke stap vooruit voor zowel Wim als de club. Hier wordt FC Volendam sterker van en meer toekomstbestendig. Zeker als opleidingsclub is dit de ideale lijn van opvolging en zo kunnen we verder bouwen."