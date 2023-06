Cruciaal duel voor Jong Oranje: hoe laat en op welke tv-zender is het EK-duel te zien?

Jong Oranje neemt het zaterdagavond op het EK Onder 21 op tegen de leeftijdsgenoten van Portugal. Het is een belangrijk duel voor alle twee de landen, want Portugal Onder 21 verloor het openingsduel van Georgië (2-0), terwijl de ploeg van bondscoach Erwin van der Looi met 0-0 gelijkspeelde tegen de beloften van België. Op welke zender is het cruciale duel van Jong Oranje op tv te zien en hoe laat start de uitzending?

Duels van Nederland Onder 21 zijn via verschillende manieren live te volgen bij de NOS. Dat kan op tv en online streams, maar ook via het Youtube-kanaal van NOS Sport. De uitzending op televisie start zaterdagavond om 17.45 uur. Dan zal er met een analist worden vooruitgeblikt op het duel tussen Jong Oranje en Portugal Onder 21, waarna de bal om 18.00 uur gaat rollen. Na afloop van het duel zal er nog een nabeschouwing volgen tot ongeveer 20.10 uur.

PORTUGAL - NEDERLAND

Datum: zaterdag 24 juni

Voorbeschouwing: 17.45 uur

Aftrap: 18.00 uur

Zender: NPO 2