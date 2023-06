'Daley Blind in gesprek met club van de City Football Group'

Daley Blind (33) gaat zijn loopbaan mogelijk vervolgen in Spanje: nadat hij in de afgelopen winterstop naar Real Sociedad kon, valt zijn naam ditmaal bij Girona. De Spaanse club, onderdeel van de City Football Group, zou momenteel gesprekken voeren met de Nederlander over een dienstverband.

Dat meldt Ràdio Girona Esports donderdagmiddag. Blind is transfervrij nadat zijn contract bij Bayern München is verlopen en hij geen verlenging kreeg bij de kampioen van de Bundesliga. Hij speelde slechts een half jaar in Zuid-Duitsland, maar was na het vertrek van Julian Nagelsmann onder diens opvolger Thomas Tuchel al volledig uit beeld geraakt.

Blind gaf in een recent interview nog aan alle opties open te houden, waar eerder ook de naam van de Belgische kampioen Antwerp FC viel. Mogelijk dat de linkspoot dus niet naar België, maar alsnog naar Spanje verkast. Girona eindigde afgelopen seizoen op de tiende plaats in LaLiga. Het had lange tijd nog uitzicht op Europees voetbal, maar door een slecht laatste stuk in Spanje, lukte dat uiteindelijk niet meer.

Toch was het al met al een prima seizoen voor de Spaanse club, want in de drie voorgaande seizoenen kwam het uit op het tweede niveau van Spanje. Naast Manchester City en Girona heeft de City Football Group ook Melbourne City, Yokohama, Montevideo, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel SK, Troyes, Palermo en Bahia in het pakket zitten. Blind kwam eerder uit voor FC Groningen, Manchester United en dus Ajax.