Daley Blind is duidelijk als hij mogelijke terugkeer naar Ajax bespreekt

Daley Blind sluit niet uit dat hij deze zomer terugkeert naar Ajax. De 33-jarige verdediger trok een half jaar geleden de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht omdat hij het niet goed kon vinden met Alfred Schreuder. Nu de trainer weg is en Blind binnenkort zonder werkgever zit, behoort een hernieuwde samenwerking tot de mogelijkheden.

Blind stond na zijn vertrek bij Ajax een half seizoen onder contract bij Bayern München, waar hij weinig aan spelen toekwam. De Duitse club besloot het contract van de Oranje-international niet te verlengen, waardoor Blind op zoek moet naar een nieuwe werkgever. "Ik ben nu transfervrij, dus er gaat veel op me afkomen. We gaan alles de komende weken rustig op een rijtje zetten en daarna op gevoel een keuze maken", aldus Blind tegenover Veronica.

Een terugkeer naar Ajax sluit hij op voorhand niet uit. "Daar kan ik niet zo veel over zeggen. Ik kan alleen zeggen dat Ajax mijn club is en de deur voor mij altijd openstaat. Daar wil ik het verder bij laten. Ik weet niet of het nu aan de orde is. Dat is ook niet aan mij. Ik ga mijn opties lekker bekijken en dan hoop ik dat ik volgend seizoen weer veel aan voetballen toe te komen." Een maand geleden werd door De Telegraaf onthuld dat Blind door Klaas-Jan Huntelaar is gevraagd of hij openstaat voor een terugkeer.

Ook een avontuur zoals Frank de Boer (die heeft getekend bij Al-Jazira) is voor Blind een optie. "Dat hou ik allemaal open. Ik ga van de opties die ik krijg de plussen en minnen tegen elkaar afstrepen. Dan rolt er uiteindelijk iets uit de koker. Ik heb op dit moment geen idee, mijn toekomst kan overal zijn."