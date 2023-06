Daley Blind na nieuwe afmelding van stand-bylijst gehaald

Het Nederlands elftal moet het in de Final Four van de Nations League stellen zonder Matthijs de Ligt. De centrale verdediger van Bayern München heeft zaterdag in Zeist een kuitblessure opgelopen.

De KNVB heeft de UEFA verzocht Daley Blind, die op de stand-bylijst stond, over te hevelen naar de spelerslijst voor de Nations League-duels. Een speler uit de definitieve selectie kan in het geval van een blessure worden vervangen als dit voor de eerste wedstrijd gebeurt. Dit moet wel worden gesanctioneerd door de medische staf van de UEFA.

Artikel gaat verder onder video

Eerder meldde Memphis Depay zich af bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Atlético Madrid kampt net als De Ligt met een blessure. Oranje speelt woensdag de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. In de eventuele finale wacht de winnaar van de ontmoeting tussen Spanje en Italië. .