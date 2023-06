De Telegraaf heeft nieuws over Bosz en schept duidelijkheid over restaurantbezoek

PSV maakt vorderingen met de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Peter Bosz is de belangrijkste kandidaat en is volgens De Telegraaf dicht bij een contract in het Philips Stadion.

Bosz werd eerder deze week samen met oud-collega Mohammed Allach gespot in een restaurant in Eindhoven, maar dat betrof volgens de krant een privébezoek. Niettemin lijkt de toekomst van de trainer wel in de lichtstad te liggen. Hij past in het profiel dat de club schetste na het vertrek van Ruud van Nistelrooij: er was een sterke voorkeur voor een ervaren, Nederlandse trainer.

Artikel gaat verder onder video

Bosz heeft een bijkomend voordeel: zijn vaste assistent Rob Maas is een geboren en getogen Eindhovenaar met een jarenlang verleden bij PSV. Voor Bosz lijkt een terugkeer bij Ajax dus niet aanstaande. PSV wil hem snel aanstellen, zodat Bosz zoveel mogelijk tijd heeft om zich voor te bereiden op de belangrijke voorrondewedstrijden van de Champions League (8 of 9 en 15 augustus).

Nu de kampioensstrijd in België is beslist, kent PSV alle mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van het miljardenbal. PSV zal het in de derde voorronde gaan opnemen tegen de nummer twee van België (KRC Genk), van Oekraïne (FC Dnipro), Griekenland (Panathinaikos), Servië (TSC Backa Topola), Oostenrijk (Sturm Graz) of van Zwitserland (Servette FC).