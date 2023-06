'De WK-break heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord kampioen is geworden'

Feyenoord heeft met een straatlengte voorsprong de titel weten te pakken in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben met name tijdens de WK-break zich goed kunnen voorbereiden op de tweede seizoenshelft, het is misschien wel de grootste reden voor het kampioenschap van de club.

In de speciale FCUpdate Podcast, waarin het seizoen van de landskampioen wordt uitgelicht, komt die conclusie naar voren. "Arne Slot heeft tijdens het WK met nagenoeg zijn hele selectie zijn speelwijze kunnen oefenen. Die verzorgdheid is terug te zien in de tweede seizoenshelft", aldus FCUpdate-hoofdredacteur Dominic Mostert in de podcast.

Hieronder is de speciale Feyenoord-editie van de podcast te beluisteren.