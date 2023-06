Dramatisch Jong Oranje na derde gelijkspel naar huis: Georgië en Portugal door

Het EK O21 zit erop voor Jong Oranje. In de laatste groepswedstrijd van het EK kwam de ploeg van Erwin van de Looi niet verder dan een 1-1 gelijkspel en daarvoor moet het vooral naar zichzelf kijken. De wijze waarop de enige tegentreffer werd geïncasseerd was werkelijk schandalig. Omdat Portugal wint van België, gaan de Portugezen samen met Georgië naar de volgende ronde en ligt Nederland er na drie gelijke spelen als nummer drie uit. Daarmee is de Olympische droom voorbij voor Nederland.

Na de puntendelingen tegen België (0-0) en Portugal (1-1) was de boodschap glashelder voor Jong Oranje. Om zeker te zijn van een plaats in de knock-outfase was een driepunter de enige optie. Bij deze missie kon bondscoach Van de Looi geen beroep doen op de geschorste aanvoerder Quinten Timber.

In het volgepakte Boris Pajtsjadzestadion in Tbilisi beloonde Nederland zichzelf na een stormachtige start niet. Georgië overleefde de uitstekende start van Jong Oranje, nadat Taylor binnen zeven minuten tweemaal de paal trof. Georgië was als gastland niet van plan om het thuispubliek te vermaken en herpakte zich door diep op eigen helft in te zakken. Nederland was beduidend beter, maar na defensief weifelend handelen was Georgisch eerste schot op doel direct raak. 26-voudig international Davitasjvili bracht Georgië na een geweldige solo in extase. Luttele seconden voor het rustsignaal tekende Taylor uit de rebound voor de volledig verdiende 1-1.

Ook in de tweede helft vond Georgië geen antwoord op het dynamische spel van Taylor. Hij was de spil in iedere Nederlandse aanval, maar na een hoopvol begin kon Jong Oranje geen vuist maken. Het ontbrak de ploeg van Van de Looi aan opportunisme en creativiteit om de Georgische muur te slechten. Door het uitblijven van doelpunten in de tweede helft werd het derde gelijkspel Nederland fataal.

Nederland: Bart Verbruggen 6.5, Milan van Ewijk 6 (82. Million Manhoef -), Jan Paul van Hecke 5.5, Micky van de Ven 6, Quilindschy Hartman 6 (82. Ian Maatsen -), Wouter Burger 6 (73. Thijs Dallinga -), Kenneth Taylor 7, Ryan Gravenberch 5.5, Jurgen Ekkelenkamp 5 (73. Elayis Tavşan -), Brian Brobbey - (20. Joshua Zirkzee 5) en Crysencio Summerville 5.5

Georgië:Giorgi Mamardasjvili, Saba Sazonov, Iva Gelashvili, Aleksandre Kalandadze, Giorgi Gocholeishvili (58. Saba Khvadagiani), Nodar Lominadze (46. Luka Gagnidze), Anzor Mekvabishvili, Zoeriko Davitasjvili (90. Giorgi Moistsrapishvili), Georgiy Tsitaishvili, Irakli Azarovi en Giorgi Gagua (79. Giorgi Guliashvili)

Man van de wedstrijd: Kenneth Taylor

Neem van der Looi nog een keer aan om meteen weer te ontslaan @knvb — Daniël (@voetbalgeneuzel) June 27, 2023

Jullie kijken vrijwillig naar een Erwin van de Looi-elftal? — Stijn (@Alaphilippe_) June 27, 2023

Nog geen schot op doel na rust, terwijl je toch echt een doelpunt nodig hebt. #nedgeo — Piet Jan Nauta (@PietJanNauta) June 27, 2023