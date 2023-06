Driessen komt met duidelijk signaal: 'Hij staat op pole position bij Ajax'

Valentijn Driessen denkt dat de Noorse coach Kjetil Knutsen op pole position ligt bij Ajax. Dat technisch directeur Sven Mislintat al met diens zaakwaarnemer sprak en er geen andere namen door hem werden genoemd, is voor de journalist van De Telegraaf een duidelijk signaal.

In een video van de ochtendkrant gaat Driessen in op het nieuws. “Knutsen ligt op pole position. Ik neem niet aan dat er nog anderen voor deze Noor op het lijstje staan”, zei de journalist na de persconferentie van Mislintat, waar de naam van Knutsen ook al viel. De Duitser van Ajax sprak met diens zaakwaarnemer en ligt daarom pole position, denkt Driessen.

“Maar Knutsen heeft nog veel te bewijzen”, stelt hij kritische vraagtekens bij diens mogelijke aanstelling. Mislintat liet overigens doorschemeren dat er met nóg een coach is gesproken, maar die naam is niet uitgelekt. “Ze willen een ervaren trainer. Maar als je kijkt naar internationale ervaring van Knutsen, dan is dat alleen zijn periode bij FK Bodø/Glimt. Dat valt qua internationale ervaring weer reuze mee”, vervolgt Driessen, die wel snapt dat John Heitinga weg moet bij Ajax. De jonge coach kon het niet omdraaien in het half jaar dat hij scepter zwaaide.

“Maar het is wel heel laat bekend. Je had dit veel eerder bekend moeten maken aan Heitinga”, vond Driessen, die constateert dat er momenteel amper nog vacatures zijn bij Ajax. “Alleen hoofd jeugdopleidingen, maar daarvoor is Heitinga niet geschikt. Ik verwacht dat ze hem elders proberen te stallen. (…) Maar ik hoop dat Heitinga ooit terugkeert als trainer van Ajax, nadat hij elders ervaring op heeft gedaan.”

Dat er met de voormalig verdediger wéér Ajax-DNA verdwijnt binnen de club, noemt Driessen ‘diep treurig’. “Daarom wil Mislintat Heitinga wel behouden voor de club”, denkt hij. Heitinga wordt echter sowieso geen assistent, zo liet de directeur voetbalzaken al doorschemeren. “Ajax is groot geworden met een bepaalde manier van spelen. In een bepaalde cultuur en die is weggesneden. Alleen Jan van Halst en Klaas-Jan Huntelaar lopen er nog rond met Ajax-DNA. Dat is een verarming van de club.”