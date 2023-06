Duidelijke taal voor Courtois: 'De gouden bal voor de grootste klepzeiker aller tijden wint-ie sowieso'

Sjoerd Mossou heeft met dubbele gevoelens gekeken naar de rel binnen de nationale ploeg van België. Aan de ene kant vindt de columnist het gezeur van Thibaut Courtois, maar aan de andere kant geniet Mossou stiekem ook een beetje van de houding van de doelman. Courtois was deze week onderwerp van gesprek.

De 31-jarige doelman stond afgelopen zaterdag nog onder de lat tijdens de interland tussen België en Oostenrijk (1-1). Daarna besloot hij zich maandag echter niet te melden om de voorbereiding op de wedstrijd tegen Estland. Courtois was boos dat hij de aanvoerdersband niet zou krijgen. 'Het mooiste Belgische woord voor zeuren is 'zagen', maar het valt niet helemaal uit te sluiten dat Courtois hoogstpersoonlijk ook alle synoniemen heeft uitgevonden', schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Mossou heeft dan ook een opvallende 'prijs' in gedachten voor de goalie van Real Madrid, die niet meedeed tegen Estland (0-3 overwinning). 'Algemeen wordt Courtois beschouwd als de beste keeper ter wereld, en zeer waarschijnlijk terecht, maar de gouden bal voor de grootste klepzeiker aller tijden wint-ie sowieso. Kan er iemand mooier klagen en zeuren dan Courtois? Bestaat er een meer getalenteerde zeurpiet dan deze twee meter Vlaamse verongelijktheid?', vraagt Mossou zich hardop af in zijn column.

Vooral de houding van de Belg, die de afgelopen jaren vaker zijn onvrede uitte over zaken, intrigeert Mossou. Courtois was ook niet blij na de gewonnen finale van de Champions League en de uitreiking van de Gouden Bal. 'Courtois jammert niet alleen met de woorden uit zijn mond, maar met alles wat hij in zich heeft. Het lange lijf, zijn wenkbrauwen, zijn oren, zijn neus, zijn voorhoofd: alles aan Courtois klaagt hartstochtelijk mee, tezamen overtuigd van Het Grote Onrecht.'