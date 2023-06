Eén ding blijft hangen bij Andries Noppert als hij terugblikt op het WK in Qatar

Andries Noppert was eind vorig jaar de grote verrassing in de WK-selectie van Louis van Gaal. De toenmalig bondscoach gaf in de voorbereiding op dat eindtoernooi de ene na de andere keeper een kans onder de lat, maar in Qatar viel de keuze op Noppert. De doelman van sc Heerenveen kan terugkijken op een aantal prima wedstrijden, maar toch blijft er één ding hangen: de teleurstellende strafschoppenreeks tegen Argentinië.

Van Gaal benadrukte in de aanloop naar het WK in Qatar dat het Nederlands elftal wereldkampioen kon worden. Hoewel het spel niet over naar huis te schrijven was, nam het geloof in de wereldbeker met de wedstrijd toe. Oranje eindigde bovenaan in een groep met Ecuador, Senegal en Qatar en rekende in de achtste finales af met de Verenigde Staten. In de kwartfinale wachtte een ontmoeting met het Argentinië van Lionel Messi. De Argentijnen leken het duel in de tweede helft te beslissen, maar twee doelpunten van Wout Weghorst zorgden alsnog voor een verlenging.

Artikel gaat verder onder video

Én een strafschoppenreeks, want in de verlenging werd er niet meer gescoord. De ogen waren gericht op Noppert, die een prima toernooi beleefde. Maar vanaf elf meter was hij kansloos op de penalty’s van Messi en consorten. “Als het op zo’n WK uitdraait op penalty’s, kun je je van alles voornemen, maar je wordt misschien toch vooral geleefd door het moment”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van Gaal hechtte veel waarde aan het oefenen op strafschoppen. Maar Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten de eerste twee pogingen namens Oranje en Noppert slaagde er niet in een Argentijnse te stoppen.

“Natuurlijk, ik had me wat anders voorgesteld bij de uitkomst van die penaltyreeks. Er komt wat geluk bij kijken. En ook als ik in de goede hoek had gelegen, had ik ze nog niet gehad, denk ik. Zo goed waren hun schoten”, blikt Noppert terug. “Toch blijft ook hangen: we hadden erop getraind en bij de trainingen pak je dan weleens wat, maar nu pakte ik geen knikker. Misschien heb ik achteraf iets te weinig naar mijn gevoel geluisterd in die reeks. Aan de andere kant: als je terugkijkt in topsport, ga je altijd wel íéts vinden dat je later anders zou doen.”

Noppert kwam na het WK in Qatar niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De doelman raakte begin dit kalenderjaar geblesseerd en moest daardoor de interlands tegen Frankrijk en Gibraltar aan zich voorbij laten gaan. Hoewel Noppert een groot deel van de tweede seizoenshelft moest missen, selecteerde Ronald Koeman hem voor de finaleronde van de Nations League. Oranje speelt over een week de halve finale tegen Kroatië.