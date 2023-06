Engeland maakt gehakt van Noord-Macedonië, Ajax-target belangrijk voor Turkije met fraai slotakkoord

Engeland heeft maandagavond gehakt gemaakt van Noord-Macedonië. The Three Lions wonnen met maar liefst 7-0 van de nummer 65 van de FIFA-wereldranglijst. Arsenal-aanvaller Buyako Saka was met drie doelpunten de grote man aan de zijde van de thuisploeg. Door die overwinning vergroten de Engelse de koppositie in Groep C, al moet Oekraïne nog in actie komen.

Al voor rust kon men concluderen dat de wedstrijd gewonnen ging worden door Engeland. Harry Kane, Saka en Marcus Rashford scoorden voor de ploeg. Na de thee kon de ploeg van Gareth Southgate doen aan klantenbinding. Door twee goals van Saka werd de voorsprong vergroot naar 5-0 en Manchester City-middenvelder Kalvin Phillips zorgde voor de zesde treffer.

Daarmee was de koek nog niet op voor Engeland, de nummer vijf op de FIFA-ranglijst. Vanaf elf meter maakte Harry Kane de 7-0. Door deze zege doen The Three Lions uitstekende zaken in de strijd om kwalificatie voor het WK van 2026.

𝐙𝐞𝐯𝐞𝐧 - 𝐍𝐮𝐥 🤯

Harry Kane vanaf de stip voor zijn tweede van de wedstrijd. Op hoeveel gaat dit eindigen? 🥵#ZiggoSport #Euro2024Qualifiers #ENGMKD pic.twitter.com/cP9QpcK9s2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 19, 2023

Turkije aan kop in Groep D

Ook Turkije heeft goede zaken gedaan in Groep D. De Turken wonnen de belangrijke wedstrijd tegen Wales met 2-0 en bezorgen zich daarmee de koppositie. Nummer twee Armenië komt echter nog in actie, waardoor Turkije nog een plekje kan zakken. Nadat Umut Nayir zijn ploeg op voorsprong had gebracht, was het Ajax-transfertarget Arda Güler die de score, op zeer fraaie wijze, verdubbelde.



Vlak daarvoor had Hakan Çalhanoğlu een penalty gemist. Joe Morrell pakte namens Wales kort voor rust de rode kaart, waardoor Turkije ruim 45 minuten met een man meer speelde.

Daar is 𝐔𝐌𝐔𝐓! 🔥

De invaller krijgt de bal perfect op het hoofd en knikt de 1-0 voor Turkije binnen 🫶#ZiggoSport #Euro2024Qualifiers #TURWAL pic.twitter.com/8EtYHhA7jk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 19, 2023