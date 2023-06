Eredivisie-revelatie draagt twee verschillende schoenen: is sprake van een modestatement?

Milan van Ewijk is dit seizoen een opvallende verschijning bij sc Heerenveen. De 22-jarige rechtsback blinkt regelmatig uit met zijn goede spel, maar weet nu de aandacht op zich gevestigd omdat hij zijn wedstrijden sinds kort speelt op twee verschillende voetbalschoenen.

Van Ewijk speelde zijn wedstrijden dit seizoen aanvankelijk op oranje óf lichtblauwe kicksen. Anderhalf week geleden speelde de geboren Amsterdammer de uitwedstrijd tegen PSV echter uit met één oranje en één lichtblauwe schoen, nadat hij blaren kreeg op zijn linkervoet. Datzelfde deed hij afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles en donderdagavond in de play-offwedstrijd tegen FC Twente.

“Ik draag twee verschillende kleuren schoenen sinds de slotfase van de wedstrijd tegen PSV. Dat was omdat ik toen verkeerde sokken aan had. Normaal draag ik gripsokken, maar ik had toen normale sokken aan zonder grip. Toen kreeg ik grote blaren op mijn linkervoet. Vandaar dat ik nu met een nieuwe schoen speel en een oudere schoen”, legt Van Ewijk na de met 1-2 verloren wedstrijd tegen FC Twente uit voor de camera van Vandaag Inside.

De verdediger van Heerenveen lijkt zijn gehavende linkervoet voorlopig te ontlasten door een oudere, soepelere schoen te dragen. “Het is geen modestatement, maar misschien komt dat nog wel. Misschien gaan mensen hetzelfde doen als modestatement. Als het zover komt, ben ik in elk geval de eerste geweest”, besluit hij met een knipoog.