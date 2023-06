'Érick Gutiérrez dichtbij akkoord met Chivas, Mexicaanse club betaalt stevige transfersom aan PSV'

PSV-watcher Rik Elfrink is donderdagochtend met een update gekomen over het aanstaande vertrek van Érick Gutiérrez. De journalist van het Eindhovens Dagblad meldt dat het Mexicaanse Chivas met een stevig bod is komen. Naar verluidt kan ‘Guti’ voor zo’n vijf miljoen euro vertrekken uit Eindhoven.

Het contract van Gutiérrez bij PSV loopt nog door tot medio 2025. Clubs moeten dus een bedrag op tafel leggen willen ze de middenvelder overnemen. Het ED bevestigt dat bronnen rondom de Mexicaan weten dat de bieding neerkomt op zo’n vijf miljoen euro. De ochtendkrant weet dat PSV op dit moment nog onderhandelt over de betalingscondities en voorwaarden (bonussen) met Chivas.

Volgens bronnen heeft ‘Guti’ een gelimiteerde transfersom in zijn contract. Het ED meldde dit gerucht al eerder deze week, maar donderdagochtend is duidelijk geworden hoe hoog die transfersom dan precies is. Dit bedrag is hoger dan aanvankelijk werd verwacht.

PSV en Chivas verwachten in de komende dagen de transfer wereldkundig te maken. Sinds januari vorig jaar zijn de clubs strategische partners, waardoor de onderhandelingen hoogstwaarschijnlijk makkelijker zullen verlopen. PSV is van mening dat Gutiérrez minimaal vijf miljoen euro moet kosten. De Mexicaan speelde afgelopen jaren 36 interlands en was in vijf seizoenen altijd een gewaardeerde kracht bij PSV.

