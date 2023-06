Érick Gutiérrez hakt knoop voor zichzelf door en maakt wens kenbaar bij PSV-leiding

PSV moet serieus vrezen voor een zomers vertrek van Érick Gutiérrez. De 27-jarige middenvelder heeft de clubleiding laten weten dat hij toe is aan een andere uitdaging, zo meldt het Eindhovens Dagblad. PSV wilde Gutiérrez graag behouden, maar lijkt de Mexicaan binnenkort uit te zwaaien.

Er wordt verwacht dat er snel aanbiedingen komen voor Gutiérrez. De 36-voudig international van Mexico zet zijn carrière het liefst voort in Europa. Mocht het niet lukken om een geschikte Europese club te vinden, dan is een terugkeer naar Mexico een optie voor hem. Er was eerder belangstelling uit onder meer Duitsland en Spanje voor Gutiérrez.

De middenvelder speelde de afgelopen jaren 94 wedstrijden namens PSV in de Eredivisie, waarvan 48 als basisspeler. Onder Roger Schmidt haalde hij zijn beste niveau. Het voorbije seizoen verliep moeizaam voor Gutiérrez: door Ruud van Nistelrooij/Fred Rutten werd hij in slechts dertien van de 34 competitieduels als basisspeler gebruikt. Gutiérrez kreeg kortgeleden van de bondscoach van Mexico te horen dat hij meer moet spelen komen om in aanmerking te komen voor een positie in het nationale team.

Baumgartl

Naast Gutiérrez gaat waarschijnlijk ook Timo Baumgartl de Eindhovense club definitief verlaten. De Duitse centrale verdediger, die PSV in 2019 liefst tien miljoen euro kostte, ziet een terugkeer naar het Philips Stadion niet zitten. Baumgartl werd de afgelopen seizoenen uitgeleend aan Union Berlin.