'Erik ten Hag drukt transferstempel bij Manchester United: Onana, Greenwood en João Neves'

Chelsea is volle bak spelers aan het verkopen, Arsenal en Liverpool hebben al enkele spelers gehaald in de Premier League. Rond Manchester United is het echter behoorlijk stil, toch drukt Erik ten Hag op de stempel zijn achtergrond als het gaat om transfers richting het komende seizoen.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Manchester Evening News is de coach namelijk voor een vertrek van megatalent Mason Greenwood gaan liggen. Nadat hij verdacht werd vanwege mishandeling en verkrachting van zijn vriendin, werd hij door de club verbannen, al bleef zijn contract doorlopen. Maar de aanklacht is ingetrokken en zijn contract loopt nog door tot en met 2025.

Ten Hag wil hem het liefst verhuren, om te kijken wat hij kan én om zich weer te kunnen laten zien en zijn transferwaarde op te krikken. Ondanks dat hij formeel geen verdachte meer is voor justitie, doet Manchester United zelf ook nog onderzoek naar de zaak. Tot die tijd traint hij individueel en hervat hij de groepstraining niet in Manchester.

Daarnaast kijkt de coach naar jonge talenten, die hij nog kan vormen en nog niet de absolute hoofdprijs hoeft te kosten. Transferjournalist Gianluca Di Marzio schreef donderdag dat om die reden João Neves van Benfica op het wensenlijstje van Ten Hag is verschenen, ook omdat The Red Devils misgreep bij Mason Mount en Adrien Rabiot. Nadeel: met honderd miljoen is het prijskaartje vooralsnog wél al torenhoog.

Onana naar Manchester United

Verder blijven er volop ontwikkelingen gaande rondom Manchester United en André Onana. Volgens journalist Alfredo Pedulla is Manchester United bereid om zo’n 45-50 miljoen euro te betalen om de sluitpost over te nemen van Internazionale. Daarbovenop kunnen nog tien tot twaalf miljoen euro aan bonussen komen. Van een akkoord is nog geen sprake, maar de onderhandelingen tussen beide clubs blijven op voorspraak van Ten Hag zeker gaande.