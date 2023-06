Erik ten Hag geeft zichzelf enorm compliment na verloren finale tegen Man City

Erik ten Hag is ondanks de nederlaag in de finale van de FA Cup trots op Manchester United. De manager zag zijn ploeg de doelpunten te gemakkelijk weggeven tegen Manchester City, dat uiteindelijk met 2-1 wist te winnen. Na afloop legde Ten Hag de vinger ook op de zere plek.

"Deze doelpunten waren te voorkomen", aldus Ten Hag na de wedstrijd in gesprek met de BBC. "Als je tegen City speelt, weet je dat je niet kan voorkomen dat ze kansen gaan krijgen uit open spel. Maar je als de doelpunten op deze manier weggeeft, is dat heel teleurstellend. Natuurlijk zijn we gebroken en teleurgesteld. Maar ik ben ook trots op mijn team. We hebben het goed gedaan, al hebben we gemakkelijk twee doelpunten geïncasseerd. We hebben met de juiste instelling en organisatie gespeeld."

Artikel gaat verder onder video

İlkay Gündoğan werd de grote man aan de zijde van City. Hij was verantwoordelijk voor beide doelpunten en opende al na twaalf seconden de score op Wembley. Ten Hag keek op zijn beurt ook naar de positieve dingen bij United. "Dit team heeft weerstand, karakter en persoonlijkheid laten zien. We weten dat we een lange weg te gaan hebben, maar dit maakt ons beter. Het was een zware test die we niet hebben doorstaan. Maar de positieve dingen neem ik mee naar het volgende seizoen." Ten Hag geeft zichzelf en zijn ploeg tot slot een enorm compliment. "Ik denk dat wij het enige team ter wereld zijn dat is staat is zich terug te knokken tegen dit City."

Ten Hag sluit zijn eerste seizoen bij the Red Devils af met een prijs. Eerder dit voetbaljaar pakte hij met United de League Cup door Newcastle United te verslaan. In de Premier League werd via de derde plaats een ticket voor de Champions League gepakt. Dit seizoen was Ten Hag met United actief in de Europa League. Dat toernooi eindigde in de kwartfinales na een nederlaag tegen Sevilla, de uiteindelijke winnaar. Nu kunnen de pijlen worden gericht op seizoen 2023/24.