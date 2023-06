Erik ten Hag komt dag voor FA Cup-finale met onverwacht slecht nieuws uit ziekenboeg

Erik ten Hag kan zaterdag in de finale van de FA Cup tegen Manchester City waarschijnlijk geen beroep doen op Antony. Het lijkt erop dat de Braziliaanse aanvaller van Manchester United de race tegen de klok heeft verloren.

Antony raakte een week geleden in de competitiewedstrijd tegen Chelsea geblesseerd. Hoewel de oud-speler van Ajax per brancard van het veld werd gedragen, bleek de ernst van de enkelblessure mee te vallen. Verwacht werd dat Antony in de finale van de FA Cup weer in actie zou kunnen komen, maar daar heeft Ten Hag nu een hard hoofd in.

Daags voor de wedstrijd laat de Nederlandse trainer weten dat het onwaarschijnlijk is dat Antony in actie zal komen tegen Manchester City. "Er is nog een kans, maar de kans is heel klein. Hij heeft geen vooruitgang geboekt", aldus Ten Hag, die eveneens geen beroep kan doen op Lisandro Martínez. "Maar we hebben een goede selectie en kunnen een goed team samenstellen."

Als Manchester United de finale tegen de stadgenoot verliest, gaat Ten Hag alsnog met een goed gevoel de zomerstop in. "We hebben een goed seizoen gehad en krijgen nu de kans er een heel goed seizoen van te maken", aldus de manager, die na de League Cup ook dolgraag de FA Cup aan zijn prijzenkast wil toevoegen. "We willen winnen. We willen de beker. Het gaat niet om het stoppen van Manchester City, maar om het winnen van de trofee."

