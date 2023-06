Erik ten Hag laat zich inspireren door Special Forces en plant 'Hell Week' in

Nog even en Manchester United begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Erik ten Hag is volgens The Sun van plan om de spelers meteen flink aan het werk te zetten. Er zal nadruk worden gelegd op het opbouwen van uithoudingsvermogen, waarbij de Nederlandse trainer zich bij het bedenken van de oefenstof heeft laten inspireren door de Special Air Service, de bekendste Special Forces-eenheid van het Britse leger.

Het Britse boulevardblad schrijft dat de spelers van Manchester United een Hell Week wacht. Daarmee wil hij de selectie klaarstomen voor een lang en slopend seizoen. "Erik ten Hag liet de spelers afgelopen zomer push-ups en andere fitnessoefeningen doen om te proberen de spirit te verbeteren. Wat nu op het programma staat, klinkt alsof de spelers misschien eerst mentaal worden gebroken", vertelt een anonieme bron aan het tabloid.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag zou voornemens zijn volgende week terug te keren bij Manchester United. Het personeel op Carrington kreeg volgens de berichtgeving deze week een lijst met instructies om ervoor te zorgen dat alles klaar is voor de eerste training die begin juli op het programma staat. Hij zou hebben geëist dat alle trainingsvelden voor het einde van deze week klaar zijn en dat de spelers die niet op pad zijn geweest met hun nationale team op 3 juli de eerste tests ondergaan.

Manchester United speelt op 12 juli in Oslo tegen Leeds United de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een week later staat in Edinburgh een vriendschappelijk duel met Olympique Lyonnais op het programma, waarna de selectie het vliegtuig pakt naar de Verenigde Staten. Daar oefent de ploeg van Ten Hag tegen Arsenal (22 juli), Real Madrid (27 juli) en Borussia Dortmund (30 juli).