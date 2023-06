ESPN: Ten Hag signaleert alternatieven voor Mount bij Ajax en FC Utrecht

Erik ten Hag strijkt in de zoektocht naar aanvallende versterkingen voor het middenveld van Manchester United mogelijk opnieuw neer in de Eredivisie. Journalist Rob Dawson van ESPN meldt zondagmiddag dat de coach van de Engelse grootmacht zijn oog heeft laten vallen op Mohammed Kudus van Ajax en Taylor Booth van FC Utrecht.

Het feit dat Booth genoemd wordt bij United, mag gerust opvallend genoemd worden. De 22-jarige middenvelder uit Amerika is pas één jaar actief bij FC Utrecht, dat hem in de zomer van 2022 transfervrij weghaalde uit het tweede elftal van Bayern München. Booth speelde afgelopen seizoen 24 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists.

Ook Kudus staat volgens EPSN hoog op het verlanglijstje van Ten Hag, net als Moisés Caicedo van Brighton & Hove Albion. Mason Mount is in principe de topfavoriet om het middenveld van Ten Hag te komen versterken, maar United komt er vooralsnog met Chelsea niet uit over een transfersom voor de Engelse middenvelder. United is naar verluidt bereid om 64 miljoen euro te betalen voor Mount, maar Chelsea mikt vooralsnog op een transfersom van 75 miljoen euro.