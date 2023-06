Europees shirt Feyenoord uitgelekt, supporters vallen over één detail

Feyenoord-supporters reageren niet onverdeeld gelukkig op het dinsdag uitgelekte Europese tenue van de nieuwe kledingsponsor Castore. 1908.nl publiceerde een vage foto van het shirt, waarna veel volgers met dezelfde reactie komen.

Op de foto is een donkergrijs shirt te zien met daarop zowel het logo van de kledingsponsor als dat van de club in fluorescerend geel. Ook valt op te maken dat het tenue is versierd met een patroon van gelige lijnen, wat op Twitter geen blije reacties oplevert. "Willekeurig neon gekras op een template", schrijft een supporter. "Wie heeft er mijn dochter van 2 op dit shirt laten tekenen met lichtgevende stift", vraagt een andere fan zich af.

Artikel gaat verder onder video

Ook het feit dat het clublogo niet de originele kleuren vertoont, maar eveneens in geel wordt afgebeeld, valt niet bij iedereen in goede aarde. "Geel logo", gevolgd door een huilende emoji, is de veelzeggende reactie van een Twitteraar. "Maak dat logo nou gewoon rood wit", houdt een ander vol. "Jammer van het gele logo maar verder een sick shirt", schrijft weer iemand anders. "Gaat gekocht worden", voegt die laatste fan nog wel toe.