Fabrizio Romano linkt Marko Arnautović aan sensationele transfer naar Europese top

Marko Arnautović staat in de belangstelling van AC Milan, zo meldt Fabrizio Romano zaterdagavond. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde journalist is de 34-jarige Oostenrijker een serieuze kandidaat om Zlatan Ibrahimovic op te gaan volgen in het San Siro.

Vanmiddag werd bekend dat Ibrahimovic volgend seizoen niet meer voor Milan speelt. De Italiaanse grootmacht zal het contract van de 42-jarige Zweedse spits niet verlengen en zal zodoende transfervrij gaan vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Romano heeft Milan reeds een opvolger voor Ibrahimovic gesignaleerd: de Milanese club zou inmiddels contact hebben gelegd met het management van Arnautović. De Oostenrijker staat onder contract bij competitiegenoot Bologna en beleefde met 9 doelpunten en 1 assist in 20 Serie A-wedstrijden een prima seizoen.

Arnautović heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Bologna, waardoor Milan een transfersom op tafel zal moeten leggen om hem in te lijven. Arnautović speelde in Nederland voor FC Twente en kwam daarna achtereenvolgens uit voor Internazionale, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, het Chinese Shanghai Port en nu Bologna.