'FC Emmen heeft eindelijk beet en zal opvolger Lukkien spoedig presenteren'

Volgens Voetbal International is Fred Grim de belangrijkste kandidaat om Dick Lukkien op te volgen bij FC Emmen. Grim zit momenteel zonder club en bespreekt naar verluidt de laatste formaliteiten met de Drentse voetbalclub.

Voor Emmen, dat zondagavond degradeerde na een dubbele nederlaag tegen Almere City FC, was al geruime tijd op zoek naar een trainer voor het nieuwe seizoen. Het werd drie maanden geleden namelijk al duidelijk dat Lukkien de club na zeven jaar ging verlaten door aan te slag te gaan bij FC Groningen.

De zoektocht naar een nieuwe oefenmeester verliep tot dusverre niet al te voorspoedig voor Emmen. Eerder werden namen als Danny Buijs, Rob Penders en Ivar van Dinteren genoemd bij de club, maar verder als een aantal gesprekken met de clubleiding kwamen deze drie namen niet. Ook Grim stond volgens VI al langer op het lijstje, en de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie schrikt hem niet hem.

Grim was voor het laatst trainer bij Willem II, maar daar werd hij in maart 2022 ontslagen. Ook was de 57-trainer actief bij RKC Waalwijk en Almere. Daarnaast zat hij ook ooit op de bank als interim-bondscoach van het Nederlands elftal.