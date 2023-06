FC Twente wil aanvaller behouden: 'Maar hij zit veel te hoog in de boom'

Virgil Misidjan zit 'veel te hoog in de boom' met zijn salariswensen bij FC Twente, zo vindt technisch directeur Jan Streuer. De 29-jarige aanvaller beschikt over een aflopend contract en kan dus transfervrij vertrekken. Hij staat open voor een nieuw contract in Enschede, maar er is nog een groot verschil tussen vraag en aanbod.

Misidjan speelde dit seizoen veertig officiële wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde en zes assists gaf. Hij heeft zondagmiddag een basisplaats tegen Sparta Rotterdam en dat zou zijn laatste wedstrijd voor Twente kunnen zijn. Streuer hoopt nog tot een akkoord te kunnen komen. "We willen hem houden, maar het heeft bijna altijd met geld te maken. Des te beter je als club speelt, des te meer willen de spelers verdienen, omdat er dan veel interesse is", vertelt Streuer vlak voor de wedstrijd aan ESPN.

Met zijn salariswensen zit Misidjan volgens de directeur te hoog in de boom. "Veel te hoog. Het moet realistisch blijven voor de club en van de kant van de speler. Maar goed, als hij het ergens anders wel kan verdienen, is het niet raar dat hij het gaat doen." Misidjan zei eerder deze week tegen ESPN dat hij 'niet te lang wil wachten' met het doorhakken van de knoop en gaf aan dat de club 'weet wat hij wil'.

Václav Cerny stevent ook af op een vertrek. VfL Wolfsburg heeft volgens De Telegraaf al een persoonlijk akkoord bereikt met de aanvaller, ondanks dat er nog geen sprake is van een akkoord tussen de clubs. "Wij hadden de afspraak met Cerny en zijn zaakwaarnemers dat hij weg mocht, dus zijn zaakwaarnemers hadden al langer contact met Wolfsburg. Voor ons was dat niet zo'n probleem. Inmiddels hebben we wel contact gehad met Wolfsburg en hebben ze een bod gedaan", aldus Streuer, die het bod van Wolfsburg nog niet accepteert. "Dit kan soms vrij lang duren, dus we kijken hoe het zich ontwikkelt."